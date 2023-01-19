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انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 15 مايو لمدة 24 ساعة لأعمال صيانة

الخميس، 19 يناير 2023 04:16 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 15 مايو لمدة 24 ساعة لأعمال صيانة مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه القاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة  بمدينة 15 مايو.
 
وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 20-1-2023 ولمدة 24 ساعة، وذلك بناء على طلب جهاز مدينة 15 مايو التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرا لقيام الجهاز باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، لافتا إلي أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع جهاز مدينة 15 مايو، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على      رقم 01206665125 .
 
 

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