انقطاع الكهرباء اليوم عن 6 مناطق بالإسماعيلية لإجراء الصيانة

كتب السيد فلاح

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية انقطاع التيار الكهربائي عن 6 مناطق مختلفة فى المحافظة بداية من الساعة 9 صباح اليوم الخميس وحتى 2 بعد الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء اليوم الخميس، في 6 مناطق بداية من الساعة 9 صباح اليوم الخميس وحتى 2 بعد الظهر وهم برج طيبة بحى ثان، وأرض الجميعات بالشيخ زايد، وقوى محركة ومناطق سكنية بالزراعات شرق البحيرات، ومحطة 12.5 بالقنطرة شرق، ومنطقة حمودة بالقنطرة غرب، ومنطقة الكيلو 11 بالفردان.