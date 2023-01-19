المكسيك تعثر على 269 مهاجرا فى مقطورة قرب حدودها الجنوبية

وكالات الأنباء

قال المعهد الوطنى المكسيكى للهجرة إن السلطات عثرت على 269 مهاجراً من أمريكا الوسطى والجنوبية متكدسين فى مقطورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد.



وأضاف المعهد فى بيان حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى، أن عملاء اتحاديين رصدوا المقطورة البيضاء في نقطة للتحقق من الهجرة بمدينة توستا جوتييرز بولاية تشياباس الجنوبية. واعتقلت الشرطة فى المكسيك السائق بعد محاولته الفرار.



يذكر أن العديد من المهاجرين يمروا عبر توستا في رحلتهم هرباً من الفقر والعنف في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية. وكانت المدينة موقعاً لحوادث مميتة، بما في ذلك سقوط أكثر من 50 مهاجراً معظمهم من أمريكا الوسطى قبل عام عندما انقلبت مقطورة أثناء الدوران في منحنى حاد.