اليوم السابع
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مصرع 15 شخصا على الأقل فى انقلاب حافلة بالمكسيك

السبت، 31 ديسمبر 2022 09:41 م
مصرع 15 شخصا على الأقل فى انقلاب حافلة بالمكسيك انقلاب حافلة سياح
كتب محمد جمال

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لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم فى المكسيك جراء انقلاب حافلة سياح على طريق بولاية ناياريت بغرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، بحسب "روسيا اليوم".
 
وأعلنت وزارة الأمن في بيان أن "هناك حتى الآن 15 قتيلا" بينهم قاصران، ونحو عشرة جرحى، والضحايا هم سياح من ولاية جواناخواتو (وسط) كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة.
 
المكسيك
المكسيك
 
وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في واد غير عميق على جنب طريق.
 
 
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.

المكسيك

ناياريت

جواناخواتو

ليون



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