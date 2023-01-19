السيرة الذاتية لــ هويدا الشافعى عقب تعينها رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما

سوهاج محمود مقبول

اعتمد وزير التنمية المحلية أمس الأربعاء رسميًا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

واليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية السيرة الذاتية للمهندسة هويدا الشافعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما الجديدة والتى كانت يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

هويدا الشافعى حاصلة على بكالوريوس زراعة دفعة 1989 من جامعة أسيوط، ثم حصلت على ماجستير علوم سياسية عام 2010 تم تعينها عام 1996 بمنصب مدير مركز المعلومات لمركز ومدينة الفتح حتى عام 2004 ثم نائبا لرئيس حى شرق أسيوط حتى عام 2015، ثم تم تعينها رئيسا لحى غرب أسيوط لمدة عام، ثم تم تعينها رئيسًا لمركز ومدينة ساحل سليم، ثم رئيسا لمركز ومدينة القوصية لمدة 6 سنوات والآن رئيس مركز ومدينة طما عقب صدور قرار وزير التنمية المحلية أمس.