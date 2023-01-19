الداخلية تضبط عددا من تجار المخدرات فى القليوبية خلال ضربات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبحوزته 8 كيلو جرام من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 560,000 ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة أسيوط) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (4) لفافات "لحم مجمد" بداخلها كمية من الأقراص المخدرة لعقارى "ترامادول - زاناكس" وزنت (7 كيلو جرام) مخبأة داخل إحدى حقائبه .

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 10,500 كيلو جرام) وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الحشيش - كمية من مادة الأيس المخدر – عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة ملاكى "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - ميزان حساس - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (935،000) ألف جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بالإضافة إلى إدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية ورصد معاونين لهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريتى أمن (القليوبية - الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن القليوبية:

ونجحت الحهود في ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزته (4,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 200 جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام– مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" وشقيقته) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزتهما (500 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وإستهداف (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بمسكنه بدائرة مركز شرطة الخانكة وتبين عدم تواجده ، وبالتفتيش فى حضور زوجته تم ضبط (كمية لمخدر الشابو – هاتف محمول) ، وأقرت بان المضبوطات تخص زوجها وإستهداف (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين –2 بندقية آلية و 4خزائن – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (750,000 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية