وأضاف البيت الأبيض في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/، أن سوليفان ناقش أيضا الشراكة الدفاعية المتنامية بين روسيا وإيران، وتداعياتها على الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن إسرائيل استنكرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واقتصرت مساعدتها على معدات الحماية والمساعدات الإنسانية .