وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتيري بيسكوف - للصحفيين اليوم /الخميس/ - "إن إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراضي روسيا أمر شديد الخطورة وسينقل الصراع لمستوى جديد"، مشددا على أن هذه الإمدادات لن تبشر بالخير فيما يتعلق بالأمن العالمي لعموم أوروبا.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم.



وقالت الصحيفة الأمريكية "إن البيت الأبيض رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه جزيرة القرم، ولكن هذا النهج أصبح الآن أكثر ليونة".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم أن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم، داعيا الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.



وفي السياق ذاته، أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، أن بلاده تتحقق حاليا من تقارير إعلامية تُشير إلى قيام إسرائيل بتزويد أوكرانيا بالسلاح.



وقال فيكتوروف - تعليقا على ما يتردد في وسائل إعلام بشأن احتمال قيام إسرائيل بتزويد أوكرانيا بأسلحة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس - "نتحقق من هذا الأمر برمته وسنطالب نظراءنا الإسرائيليين عبر طرقنا بمناقشة هذا الموضوع".



وأضاف "يجب التمييز بين تقارير صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث إنها كثيرة وكالعادة الحقيقة تجاورها نصف الحقيقة وتشويه الوقائع".

وتابع السفير الروسي لدى إسرائيل "أن روسيا تبدي اهتماما بمخاوف إسرائيل الأمنية على مدى أعوام عدة"، معربا عن أمله في المعاملة بالمثل بهذا الصدد من قبل الشركاء الإسرائيليين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء أن "البنتاجون" اتفق مع السلطات الإسرائيلية على نقل كمية من القذائف المدفعية إلى أوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم "إن وزارة الدفاع الأمريكية تستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمحت لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت العام الماضي تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة، تخوفا من تأزم العلاقات مع روسيا، ولكن توصل الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق يقضي بنقل 300 ألف قذيفة عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.

ومن جانب آخر، حذر الأسقف كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، اليوم، من أن الرغبة في تدمير روسيا يمكن أن تؤدي إلى عواقب مدمرة للبشرية جمعاء وتكون نهاية العالم.

وذكر البطريرك كيريل - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن الرغبة في هزيمة روسيا اتخذت أشكالا خطيرة للغاية، مشيرا إلى أن التهديدات التي يتعرض لها العالم اليوم كبيرة للغاية.

وأشار بطريرك روسيا إلى أنه بدون إيمان، يتم إعادة صياغة القيم أو جعلها على العكس عاملا يسهم في تدمير الحياة البشرية.