الانتهاء من تجهيز لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أن 119 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت نحو 5028 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز جميع اللجان لاستقبال الطلاب مع التنبيه المشدد باتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه جرى التأكيد على تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان السير، واتخاذ الإجراءات المنظمة للامتحانات مع توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب سبل الراحة من إضاءة وتهوية جيدة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون أي تجاوزات أو مشكلات، معرباً عن خالص امنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وفى سياق متصل ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولى أنشطة التوكاتسو بالمديرية وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة.

يأتى ذلك وفقا لما أعلنته وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، وعن فتح باب التقدم لترشيح عدد من مسئولى أنشطة التوكاتسو لمتابعة تطبيق تلك الأنشطة بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية بالمحافظة.

وأشار وكيل التعليم إلى أنه جرى عقد اختبارات الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلى بديوان عام المديرية، معربا عن خالص أمنياته لجميع المتقدمين بالتوفيق والسداد.