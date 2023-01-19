السبت.. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية فى 688 لجنة بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تنطلق يوم السبت الموافق 21 يناير امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 22 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وسيكون يوم الإثنين 23 يناير امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية. ويوم الأربعاء 25 يناير مادة الهندسة.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 26 يناير بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وأكد وكيل الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.