الأربعاء المقبل.. آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن فرص عمل، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) الذى يعمل من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة، وتغلق الهيئة باب التقدم للوظيفة الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن يكون الأربعاء القادم أخر موعد للتقديم.

وينشر اليوم السابع طريقة التقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والتى أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق فى الإعلان رقم 1 لسنة 2023، حيث تشمل الوظائف عدد من الفنيين فى مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات ).

وعلى الراغبين فى التقدم للوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف أخر موعد للتقدم 25 يناير.

المستندات المطلوبة:

1. صورة المؤهل.

2. الموقف من التجنيد.

3. شهادة الميلاد كمبيوتر.

4. بطاقة الرقم القومي.

5. شهادات الخبرة أن وجد.

6. شهادات الدورات التدريبية.

7. صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)

8. 2 صورة شخصية 4×6.

ويتطلب العمل الخبرة مماثلة فى جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الاتصالات)، أو خبرة فى أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

الوظائف المطلوبة بالقطار الكهربائى الخفيف : "فنى صيانة معدات الإشارات الداخلية، ومراقب اعطال فى عملية صيانة الوحدات المتحركة، ومراقب ومراسل وحدات متحركة، ومسئول التخزين - قسم الوحدات المتحركة، وفنى ميكانيكا - قسم الوحدات المتحركة، وفنى كهرباء - قسم الوحدات المتحركة، وقائد فريق الصيانة - قسم معدات الورشة، ومراقب ومراسل - قسم معدات الورشة، وفنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد - قسم معدات الورشة، وفنى مغسلة الوحدات المتحركة - قسم معدات الورشة، وفنى بفريق المعدات - قسم معدات الورشة، وقائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع.

وفنيين صيانة الموقع - قسم الأنظمة الكهروميانيكية، وقائد فريق الصيانة - قسم أنظمة التذاكر، وفنى برامج الحاسب الآلى - قسم أنظمة التذاكر، وفنى كهرباء - قسم أنظمة التذاكر، وفنى ميكانيكى - قسم أنظمة التذاكر، والإدارة الفنية - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، وفنى - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، عامل صيانة - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، وفنى - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، ومراقب ومراسل - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وقائد فريق الصيانة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنيين شبكه هوائيه - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنى بفريق صيانة عربة القطار - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنى بفريق الكهرباء - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية فنى المحطة الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنىين - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنى بمحطات المحولات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنى بفريق اختبار صيانة المحطات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنى بفريق الكشف والمراقبة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية.