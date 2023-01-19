إضراب ممرضى بريطانيا يدخل يومه الثانى والمسعفون يستعدون

كتبت: نهال أبو السعود

دخل إضراب الممرضين في إنجلترا يومه الثاني، حيث اتخذ الآلاف من العاملين بمجال الصحة في 55 اتحاد تابع لهيئة الصحة الوطنية في إضرابات هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وتتمحور إضرابات اليوم من أعضاء هيئة الصحة الوطنية البريطانية حول الأجور، حيث يريد الاتحاد مرتبات أعلى من معدلات التضخم التي وصلت لأرقام قياسية في بريطانيا وهو ما تقول الحكومة إنه لا يمكن تحمله.

وقال وزير الصحة ستيف باركلي أمس: "إذا قدمنا زيادات في الأجور لا يمكن تحملها لموظفي NHS ، فسوف نأخذ مليارات الجنيهات الاسترلينية من حيث نحن في أمس الحاجة إليها"، مشيرا إلى أن الزيادات غير المعقولة في الأجور ستعني خفض رعاية المرضي وتعزيز التضخم الذي سيجعل الجميع أفقر.

من جانبهم، بدأ قادة الصحة في وضع خطط طوارئ لاحتمال أكبر إضراب في تاريخ هيئة الصحة الوطنية، حيث لا يظهر الخلاف في الأجور بين الموظفين والحكومة أي علامات على التوصل إلى حل، وأعرب خبراء NHS عن "قلقهم الكبير" بعد الإعلان عن انضمام عمال الإسعاف إلى الممرضات في يوم إضراب مشترك الشهر المقبل.

يوم الأربعاء ، قالت نقابة GMB إن أكثر من 10 الاف من عمال الإسعاف - بما في ذلك المسعفون ومساعدي الرعاية الطارئة والمتعاملين مع المكالمات - سوف ينظمون إضرابات في 6 فبراير و 20 فبراير و 6 مارس و 20 مارس، ومن المقرر أيضًا أن تدخل الممرضات إضرابًا في 6 فبراير - مما يعني أنه من المتوقع حدوث اضطراب جماعي عبر الخدمات الصحية في ذلك اليوم كما ستضرب الممرضات أيضًا في اليوم التالي ، 7 فبراير.

ووفقا للتقرير، هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها كل من موظفي الإسعاف والكلية الملكية للتمريض (RCN) في نفس اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه استطلاع جديد لـ YouGov شمل 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة أن غالبية الناس ليسوا واثقين من أنهم سيحصلون على العلاج الذي يحتاجونه إذا اتصلوا برقم 999 للابلاغ عن حالة طوارئ صحية.

قال حوالي 24% ممن أجابوا على استطلاع إنهم "غير واثقين على الإطلاق" وقال 36% إنهم "ليسوا واثقين تمامًا" بينما قال 4% فقط إنهم واثقون جدًا من أنهم سيحصلون على المساعدة.