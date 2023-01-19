اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق بالشرقية

الخميس، 19 يناير 2023 09:57 م
إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بضيق بالتنفس، إثر نشوب حريق بمخزن قش أرز بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، حيث استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى، كل من " أحمد ال ك "26 عاما و" أحمد ع م" 26 عاما و" أحمد ف غ" 27 عاما مقيمين الصوفية مصابين بضيق بالتنفس، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتبين نشوب حريق بمخزن قش تابع للأهالى مقام على مساحة نصف فدان بقرية الصوفية، وتم السيطرة عليه من قبل الأهالى والحماية المدنية، فيما أستقبل مستشفي ههيا للحروق" خالد ع ع" 50 عاما مقيم السعديين، منيا القمح مصابا بحروق من الدرجة الثالث بالصدر، إثر تسريب غاز بمنزله، وجارى تقديم الاسعافات الأولية له.

وفى سياق متصل تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى  بلبيس المركزي بوصول "ناريمان ع ال " 73 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى،وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور السيدة المسنة طريق " بلبيس- السلام" أمام كريازى، اصطدمت بها سيارة ملاكى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما لقي طفل عمره 11 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الرابعة مجاورة 62 بمدينة العاشر من رمضان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بطفل ولقى مصرعه في الحال، تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف لنقل الطفل ويدعى" السيد ع ال " 11 عاما مقيم العاشر من رمضان المجاورة 62، مستشفى التأمين الصحى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

 

 


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