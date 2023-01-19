اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية ببنى سويف

الخميس، 19 يناير 2023 04:51 م
السيطرة على حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية ببنى سويف حريق -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بمركز بني سويف، دون إصابات أو خسائر البشرية.
 
وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع للغلايات بالمنطقة الصناعية في بياض العرب بمركز بني سويف.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتبين عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

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