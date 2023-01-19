إبداعات ذوى الهمم وكيفية التعامل معهم فى ندوة بنادى الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية

كما تناول الشاعر أحمد الجابرى، ما تضمنه كتاب "فن التعامل مع ذوى الإعاقة "وهو من الكتب المهمة التى تناولت كيفية التعامل مع هذه الشريحة المهمة فى المجتمع وتقديم العون بدون جرح مشاعرهم.

وقدم أحمد نجم، الموهبة الموسيقية محمد طه فى العزف على الأورج وأيضًا نشوى مصطفى، والتى قامت بشرح معنى العصاية البيضاء التى يستخدمها أصحاب القدرات الخاصة، وشاركت فى الندوة زينب إبراهيم رئيس نقابة ذوى القدرات الخاصة بالإسماعيلية، وعدد كبير من أعضاء النقابة، بحضور الشاعر وليد أحمد فؤاد، سكرتير نادى الأدب وأحمد عليوة، عضو مجلس الإدارة.

كما شارك عدد كبير من أدباء الإسماعيلية ومثقفيها من خلال المناقشات حول الكتاب وما تم عرضه خلل الندوة والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة والفنان هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة والكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وشرين عبدالرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية ومحمد رشدى، مدير قصر الثقافة وبحضور نسمة عبدالفتاح، المشرف الإداري لنادى الأدب.