27 ألفا و800 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

يؤدى اليوم الأربعاء 27 ألفا و800 طالب وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، بعدد 166 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.

وكان قد وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة امتحانات الشهادة الاعدادية، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع لجان الشهادة الإعدادية، وفقا للإمكانيات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور محمد بحيري، إن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.

جاء ذلك، خلال اﻹجتماع الذى عقده وكيل الوزارة برؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022/2023،بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، بحضور الدكتور سامي فضل وقيادات المديرية وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية من اليوم الأربعاء وتنتهى يوم 25 الجارى.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية رؤساء اللجان، بضرورة عدم السماح بوقوع غش داخل لجان الشهادة الاعدادية، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدرمن الحيادية والعدالة بين الطلاب، مشددا على ضرورة منع دخول أى جهة لجان الإمتحانات أو التصوير أوإعطاء أى بيانات تتعلق بالإمتحانات مهما كانت هذه الجهة، ومنع دخول أولياء الأمور اللجان حفاظا على سرية أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور سامي فضل وكيل المديرية على ضرورة تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة "فتح وغلق المظروف"، وتتكون من أعضاء الكنترول ورئيس اللجنة.