تعليم الإسماعيلية يواصل متابعات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصلت مديرية التربية و التعليم بمحافظة الإسماعيلية سلسلة متابعات ميدانية مكثفة قادها الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة و الدكتور سامي فضل وكيل المديرية لتفقد سير وانتظام العملية الإمتحانية للصفين الاول و الثاني الثانوي التي انطلقت منذ 9 يناير الجاري وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية .

واستهدفت متابعات تعليم الإسماعيلية التأكد من توفير كافة وسائل الراحة والهدوء للطلاب داخل 60 لجنة امتحانية موزعة على ثماني ادارات تعليمية هي ادارات شمال وجنوب الإسماعيلية والقنطرة شرق وغرب و فايد والقصاصين والتل الكبير وابوصوير يؤدي خلالها الطلاب امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022/2023 .

وواصل الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة جولاته التفقدية للجان الإمتحانات بالمدارس منها تفقد لجان الإمتحانات بمدرسة الزهور الثانوية بنات رافقه خلالها محمد عبدالكريم مدير ادارة شمال الإسماعيلية التعليمية واستقبلته ابتسام دهشان مديرة المدرسة واطمأن وكيل الوزارة على دخول جميع الطالبات لمنصة الإمتحان و توفير كافة اجراءات الإمتحانات بسحب الكتاب الدوري للإمتحانات وتطبيقه بكل حزم .

كما تفقد الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لجان امتحانات مدرسة ابوخليفة الثانوية للبنات التابعة لإدارة القنطرة غرب التعليمية .

واشاد وكيل المديرية بحسن سير عملية الإمتحانات بالمدرسة و الإنضباط و الهدوء والتزام الملاحظين واللجان بتعليمات الإمتحانات.