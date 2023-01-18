هبوط بورصات السعودية وقطر والإمارات بجلسة الأربعاء.. وصعود الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10664.04 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.19% خاسرًا 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10586.28 نقطة، وانخفضت أس

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.94% رابحًا 17.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1911.42 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10664.04 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 19053.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.1 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وهبط ببورصة السعودية قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 4.07%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 3.50%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 3.49%، وتراجع 142 سهمًا على رأسها سهم "العربي" بنسبة 4.03%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 3.48%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 3.34%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 227.8 مليون سعودي.

بورصة دبي

هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% خاسرًا 8.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.2 مليون سهم محققة ما قيمته 276.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5232 صفقة لعدد 40 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، يليه قطاعي الخدمات، والعقارات بنسبة 0.58%، 0.54%، على التوالي وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات، والمرافق العامة بنسبة 1.17%، 1.07%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.47%، ثم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد والمركزي بنسبة 3.37%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.12%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد والمركزي-إمباور قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 52.1 مليون ورقة بقيمة 78.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

ونزل مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.373% خاسرًا 38.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10180.29 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.563 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 163.1 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11813 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.09%، ثم قطاعي الاتصالات، والطاقة بنسبة 1.11%، 0.92%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 14.43%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 7.27%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 5.56%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.24%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 2.11%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 348.8 مليون درهم.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10586.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.7 مليون سهم بقيمة 489.7 مليون ريال عبر تنفيذ 18692 صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفعت 22 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.8%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاعات النقل، والبنوك والخدمات المالية، والصناعات، والاتصالات بنسبة 2.52%، 1.77%، 0.64%، 0.38%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8000.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% رابحًا 26.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5612.57 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 15.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5714.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 171.7 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9250 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، والمنافع، والصناعة، والخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.72%، 0.55%، 0.32%، 0.3%، 0.22%، 0.04%، على التوالي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94% رابحًا 17.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1911.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 743.6 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 376.72% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.22% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.22% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.19%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 53.03% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.42%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 7.22% بضغوط هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.76%، 0.59%، 0.32%، على التوالي.