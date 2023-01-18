نقيب فلاحى دمياط: قرار الرئيس برفع أسعار القمح خطوة مهمة لتشجيع الفلاح

دمياط - هيثم مراد

قال مجدي البسطويسي، نقيب فلاحين دمياط ، إن قرار رئيس الجمهورية الخاصة بأسعار القمح تعد خطوة مهمة تجاه تشجيع الفلاح، مشيرا إلي أن هذا القرار سيكون له أثرا إيجابيا في زراعة القمح بشكل عام.

وأضاف نقيب فلاحين دمياط قائلا: "الرئيس السيسي قدم هدية للفلاح، أسعار القمح الجديدة جيدة بالنسبة للسعر المحلي الأمر الذي سينعكس على زيادة الإقبال على زراعة القمح بشكل عام خلال الفترة المقبلة".

واضاف "البسطويسي" قائلا: "أن توقيت تطبيق الأسعار الجديدة للقمح عبقري الفلاحين يستعدون لزراعة القمح، وهذا القرار سيكون حافزا بكل تأكيد من أجل زراعته بجودة عالية لضمان تحقيق أفضل نتائج والحصول على افضل سعر وفق قرارات الأسعار الجديدة"

وأوضح نقيب فلاحين دمياط أن الأسعار جاءت لتشمل 1230 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، بينما جاء سعر الإردب ذو النظافة 23 قيراط ليسجل 1240 جنيها، فيما يحل إردب القمح صاحب النظافة 23.5 قيراط 1250 جنيها، مشيرا إلي أن تلك الأسعار ستسهم في الحصول على أعلى درجات النظافة الخاصة بالقمح مما يؤثر على جودة المنتج المعروض.

وأضاف أيضا أن الفلاحين الآن أمام تحد وسباق كبير كل منهم يريد الحصول على أعلى جودة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من قبل مزارعين دمياط بشأن تقديم أفضل أنواع الأقماح هذا العام وبجودة عالية، خاصة في ضوء الأسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة وفق قرار السيد رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر تعليمات بشأن تطبيق أسعار جديدة لتوريد القمح في عام 2023 ليبدأ سعر أردب القمح من 1230 وحتى 1250 جنيها على حسب درجة النظافة.