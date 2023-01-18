نقيب فلاحى القليوبية: تحديد سعر إردب القمح أحدث انفراجة كبيرة للمزارعين

القليوبية إبراهيم سالم

عبر جلال عزت نقيب الفلاحين بالقليوبية، عن سعادة فلاحي المحافظة بقرار رئيس الجمهورية بتحديد سعر إردب القمح لموسم 2023 ليصل 1250 للإردب الواحد، مؤكدا أن رفع سعر الإردب أكد على أن الدولة تضع الفلاح الأن نصب أعينها وتعمل على دعمه فهو عماد من أعمدة الدولة الرئيسية، مشيرا إلى أن السعر المعلن أصبح حافز كبير للفلاحين على زراعة وتوريد محصول القمح.

وأكد نقيب فلاحي القليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن العام قبل الماضي كان إردب القمح يبلغ سعره حوالي 450 جنيها، والعام الماضي بلغ 820 جنيها، ووقت إعلان هذا السعر أصبحت هناك سعادة لدي الفلاح المصري وزيادة بالمساحة المنزرعة، أما اليوم مع إعلان سعر إردب القمح ورفعه بهذا الشكل من المؤكد زيادة كبيرة جدا بالمساحة المنزرعة، وهو ما سيعود على زيادة نسبة التوريد بالمحافظات.

وتابع "جلال"، ان القمح المصري من أفضل أنواع القمح بالعالم حتي في تخزينه، وهذه حركة مسبوقة من الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يتم تحديد السعر قبل فترة الحصاد كما يتم مسبقا وكذلك ارتفاع سعر الإردب عن العام الماضي بنسبة تصل لـ50%، وهو ما سيدفع المزارعين على زراعة المحصول وزيادة كمية التوريد.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.



جلال عزت نقيب الفلاحين بالقليوبية