خالد حرز الله نقيب الفلاحين بالأقصر: قرار الرئيس بزيادة إردب القمح دعم كبير للمزارعين

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الحاج خالد حرز الله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة سعر إردب القمح إلي 1250 جنيه، دعم كبير للمزارعين في كافة أرجاء مصر.

وأضاف نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، لليوم السابع، أن ذلك القرار خطوة كبيرة لدعم كل مزارعي القمح، موجها الشكر للرئيس على ذلك القرار الهام، موضحا أن أي قرار يصدر بزيادة اسعار توريد الزراعات هو في صالح المزارع بصورة كبيرة ويدعمه في استمرار مسيرة تلك الزراعة سواء قمح أو قصب.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.

وكان قد كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن العام الماضي شهد زراعة 3.6 مليون فدان من القمح ينتجون نحو 10 ملايين طن.

تابع وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدل إنتاجية الفدان وصل لـ 20 أردب في المتوسط بوزن 3 أطنان.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المتوقع زيادة المساحات المنزرعة بالقمح عن العام الماضي، خاصة أن سعر التوريد بات مجزيا بالنسبة للفلاح.

وأشار إلى أن قطاع الأعلاف والدواجن خاص 100% ولكن الدولة مضطرة للتدخل لإيجاد توازن في الأسعار، موضحة أنه على تجار الدواجن أن يكسبوا بشكل عادل ويحصلون على معدل ربحية معقول وألا يستغلون الأزمة ونقص الكميات في السوق للمغالاة في الأسعار.