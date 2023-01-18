مهارة وخفة يد.. خالد شاب موهوب فى تقديم الألعاب السحرية بدمياط.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

موهبة من نوع خاص، مهارة وخفة يد، ألعاب بسيطة يقدمها شاب من محافظة دمياط، تمكن من الفوز باهتمام الجميع، وأصبحت مهاراته الملفتة للنظر حديث أقرانه، وقدم تليفزيون "اليوم السابع" لقاء مع "خالد" الشاب الذى تعلم الألعاب السحرية فى محافظة دمياط.

"الموضوع خفة يد أنا مش ساحر أنا بلعب ألعاب بسيطة، والموضوع مهارة فقط" بهذه الكلمات بدأ خالد الحديث معنا، ليستكمل حديثه قائلا: "اتعلمت الموضوع من السوشيال ميديا، تابعت كريس المصرى وشاهدت جميع ألعابه أنا الآن قادر أنافسه".

وراح ينفذ بعض الألعاب ليستكمل الحديث قائلا: "الناس فاكرة إنى ساحر، لكن الموضوع أبسط من كده، كل الموضوع سرعة وخفة يد ومهارة ممكن أى حد يتعلمها بس المهم يكون مركز".

وأضاف صاحب الـ 16 عاما "حاولت أصور الألعاب دى مع الناس فى الشارع، كل اللى عايز أقدمه هو أن الناس تتبسط، إحنا بنتسلى والغرض إن كلنا ننبسط وبس".

وأوضح أيضا: "أنا أستكمل دراستي بمدرسة الزراعة، موهبتي لم تؤثر على دراستي، وأسعى للالتحاق بكلية الزراعة بعد إتمام التعليم فى المرحلة الثانوية، لكنى اكتسبت ثقة كبيرة فى نفسى بفضل موهبتى".



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