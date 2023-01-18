مصرع 2 وإصابة 17 فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة _أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتي هوارة والناصرية، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حريق شب بمنزل بشارع النهضة بمركز طامية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب بسبب اسطوانة بوتاجاز، وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق، وتبين إصابة مواطن، وتم نقل المصاب إلى مستشفي طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأصيب 5 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة أجرة، بطريق القاهرة - الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.