مراد رأفت سكرتير مساعد لمحافظة الشرقية.. وإسماعيل السيد مديرا لشئون مكتب المحافظ

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 563 لسنة 2023م بتكليف مراد رأفت عبد الرحيم السيد من العاملين بديوان عام المحافظة، من العمل بوظيفته الحالية مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ ، للقيام بأعمال وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية بالديوان العام لحين إتخاذ إجراءات شغلها بالطرق القانونية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 سنه 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 م بشأن قانون الخدمة المدنية وعلى قيام المحافظة بإعاده تنظيم العمل وتنفيذاً لخطط الإصلاح الإدارى ولرفع مستوى الأداء وضبط منظومه العمل بالمحافظة ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 564 لسنه 2023م بتكليف اسماعيل محمد محمد السيد من العاملين بديوان عام المحافظة من العمل بوظيفتة الحالية مدير السكرتاريه الخاصة لمكتب المحافظ للقيام بأعمال وظيفة مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ بالديوان العام ، لحين إتخاذ إجراءات شغلها بالطرق القانونية ، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ القرارين كل في ما يخصه.

يذكر ان حركة محليات التي اعتمدها اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية ، اليوم شملت تعيين سامى حمد معجل رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية ونقل أيمن على فهمى رئيس مركز ومدينة فارسكور إلى مركز ومدينة أبوحماد وعماد عبدالمقصود الدكرورى رئيس مركز ومدينة شبراخيت بالبحيرة إلى مركز ومدينة الزقازيق.