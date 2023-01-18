توافد أهالى منيا القمح على معرض اهلا رمضان لشراء السلع

توافد العديد من المواطنين بمدينة ومركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على معرض أهلا رمضان، المقام بالمدينة، والذى يتم فيه طرح وبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية للعاملين بمجلس المدينة والمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وتم توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروضة بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.



وفى سياق متصل تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض أهلا رمضان المُقام بديوان مجلس مدينة القرين، الذي يتم من خلاله طرح وبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية للعاملين بمجلس المدينة والمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، حيث اطمأن محافظ الشرقية على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروضة بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.



وأكد محافظ الشرقية على رئيس مدينة القرين بضرورة التوسع في إنشاء معارض اهلا رمضان بالمدينة، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الشرقية والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.



كما تفقد محافظ الشرقية معرض أهلا رمضان بمدينة أبو حماد، المُقام بجوار مجلس المدينة بالتعاون بين رئاسة المركز والغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار تجار الجملة، والذي يحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، حيث أشاد محافظ الشرقية بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة، والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.