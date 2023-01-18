محافظ بورسعيد لأولياء أمور: "حرام عليكم الفلوس اللى بتدفعوها للدروس".. صور

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة إلى أولياء الأمور لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية خلال تواجدهم خارج اللجان فى أول أيام ماراثون الامتحانات قائلًا: "حرام عليكم الفلوس اللى بتدفعوها فى الدروس".

ورصدت كاميرا" اليوم السابع"، اللقاء الذى جمع عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، ومحافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أمام احدى لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال تفقده سير امتحانات مادتى العلوم والحاسب الآلى.

وتحدث أولياء الأمور مع محافظ بورسعيد حول الدروس الخصوصية ومدى أهميتها لأبنائهم، حيث قالت إحدى أولياء الأمور للمحافظ:"لو مأخدوش درس مبيفهموش"، ورد المحافظ: "الدرس الواحد فى الكتاب المدرسى ما بين صفحة ونصف إلى صفحتين، وإذا اعتمد الطالب على المدرسة ونفسه فى المذاكرة سيفهمه ويتقنه، ويجب أن نعلم أن الأهم من الامتحان هو تكوين الشخصية، لكن الدروس الخصوصية تسلب شخصيته".

وتابع محافظ بورسعيد:"ولى أمر طالب الشهادة الإعدادية الواحد يدفع فى الشهر أكثر من 1000 جنيه دروس خصوصية، وهو عبء على ولى الأمر فى ظل الأزمة العالمية من إرتفاع الأسعار، ومثلما جاء الامتحان سهل ومن كتاب المدرسة، فيجب على ولى الأمر مساعدتنا فى المنزل من أجل مصلحة أبنائنا".

وتفقد محافظ بورسعيد، لجنة مدرسة الشهيد مصطفى خضير سليم الإعدادية بنات، الزهور سابقًا، ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، لمتابعة سير العملية الامتحانية، رافق المحافظ الدكتور هاله عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن تعليم بورسعيد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13735 طالب وطالبة بواقع 7107 طالبا و6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمى عربى ورسمى لغات وخاص، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 67 لجنة مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثانى على التوالى فى تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم فى الامتحان بنظام البابل شيت الذى يطبق للعام الثانى على التوالى، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسى وآرائهم فى الامتحان بشكل عام.

وأشاد محافظ بورسعيد، بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحان الجديد والتفاعل معه، موجها الطلبة والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الإجابة وعدم التوتر، وتبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الإلتزام بالحضور فى المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسى خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد.

وأوضح المحافظ، أن نظام البابل شيت يساعد الطالب الاعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسى والذى يساهم فى تنمية مهاراتهم وتفكيرهم.

بدأ ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية صباح اليوم الأربعاء 18 يناير الجارى فى تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى تلاها امتحان مادة الحاسب الآلى بالفترة الثانية وتنتهى الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجارى.