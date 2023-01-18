محافظ المنوفية يتابع انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انطلاق أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتلقى المحافظ تقريراً من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن أداء ( 82 ألف و510) طالب وطالبة الامتحانات بـ(399) لجنة امتحانية بدائرة المحافظة، حيث يؤدى اليوم الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية "فترة أولى" والتربية الرياضية " فترة ثانية " لمدارس التربية الرياضية فقط.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه في تمام الساعة الرابعة صباحاً تم نقل الأسئلة وتأمينها وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية بهدوء وسلام وذلك بتواجد قوات الشرطة، مشيراً إلى أنه تم توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة على جميع اللجان ، وقد بدأت أعمال الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ولم ترد أية شكاوى لغرفة العمليات بالمديرية من شأنها تعكير صفو سير الامتحانات.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.