محافظ المنوفية يتابع جهود التموين فى الرقابة على الأسواق ويحرر 221 محضرا تموينيا

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم تحرير محضرين برقمى ( 1345 ، 1347) بمركز شبين الكوم ضد أصحاب محال لتجارة السلع الغذائية بناحية سيدى لاشين لحيازتهم (300) كجم أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح، كما تم تحرير محضر آخر بمركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر لبيعه بأزيد من السعر الرسمى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.