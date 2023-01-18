محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض أنشطة الهيئة والمقترحات المقدمة بشأن الفعاليات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بالإسكندرية، كما تم استعراض جميع الموضوعات الإدارية والقانونية والمالية ومناقشة الموضوعات الخاصة بتنمية موارد الهيئة لمتابعة دورها الفعال فى تنشيط السياحة بالإسكندرية .

جاء ذلك بحضور شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبد الوهاب محمد امين سر المجلس مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، ومجدي شخلول أمين صندوق الهيئة عضو مجلس الإدارة عن رابطة شركات الطيران، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ، والمستشار عاصم فتيحة - المستشار القانوني بالمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، والمهندس أحمد حسين، وكيل الوزارة مدير مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.