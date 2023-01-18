محافظة الإسكندرية تعلن تفاصيل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، تفاصيل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالإسكندرية،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية، أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل، عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتى شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة.



وتضمنت الحركة؛ تصعيد اللواء وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، ونقل السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حى العامرية أول، وتعيين اللواء أحمد محمود حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية، وتعيين المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك، وتعيين طه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، ونقل اللواء أشرف مصطفى بدران رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة، ونقل اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق.