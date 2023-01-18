محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الإعدادية للاطمئنان على 27 ألف طالب.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023، بمدرسة الشهيد مجدى كامل الإعدادية والتى تضم 50 طالبا وطالبة بإجمالى 3 لجان، وذلك من إجمالى 303 لجان تضم 27 ألفا و 295 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 25 يناير.

وتابع محافظ أسوان، خلال جولته التى رافقه فيها، عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية والتى تضم فى الصف الأول 18 لجنة بإجمالى 451 طالبا وطالبة من إجمالى 8166 طالبا وطالبة منتظمين وخدمات، فيما يضم الصف الثانى الثانوى بنفس المدرسة 14 لجنة بإجمالى 366 طالبا وطالبة من إجمالى 6492 طالبا وطالبة منتظمين وخدمات.

واطمئن اللواء أشرف عطية على أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس، بجانب توفير زائرة صحية بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة، وعقب ذلك تفقد المحافظ أعمال التطوير بالمدرسة من خلال رفع كفاءة المعامل، وتركيب ملعب الترتان، وأيضاً نافورة من التراث الأسوانى، بالإضافة إلى حديقة للزهور.