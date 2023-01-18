استكمال ندوات التوعية المجتمعية داخل قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التعاون والجهود المكثفة بين جميع الجهات المعنية من أجل تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأسوان، بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 28 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت قرى الصعايدة والكلح شرق وغرب وإدفو قبلي والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى البصالي والعرب وسبعة قبلي وكوم أمبو قبلي وحجازة بمركز كوم أمبو ، مشيرة بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية ، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأزهر الشريف تم إستكمال تنظيم ندوات التوعية بقرى الإيمان وعمرو بن العاص والشهامة والسماحة والمنارة بوادى الصعايدة بمركز إدفو ، لافتة بأن الندوات إستهدفت رفع الوعى الأسرى وتسليط الضوء على أهمية تنظيم الأسرة ، والمشكلات الأسرية والعنف الأسرى ، بالإضافة إلى أسس الزواج الناجح ، والأمومة الآمنة ، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها .