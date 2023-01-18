وكشف تقرير لقناة "إيه آر ديه" الألمانية، الثلاثاء، أنه من المحتمل أن تستمر الحكومة الألمانية في التعرض للضغوط، خاصة بالنظر إلى القتال العنيف بين القوات الروسية والأوكرانية عن بلدة سوليدار الصغيرة ومدينة باخموت المجاورة.



وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، فإن الرئيس البولندي أندريه دودا، أثناء زيارته مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، قد مارس ضغوطًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، وأعلن أنه يريد تزويد أوكرانيا بـ "دفعة من دبابات ليوبارد 2 مع دول غربية أخرى"، إذا ما وافق حزب المستشار الألماني في برلين على التخلي عن رفضه تسليمها لأوكرانيا.



يشار إلى أن دبابات "ليوبارد 2" هي من إنتاج ألماني، ولهذا يجب أن يوافق مجلس الأمن الفيدرالي التابع للحكومة في برلين، برئاسة المستشار أولاف شولتس، على تصدير أسلحة كهذه إلى منطقة حرب بحسب القانون الألماني.