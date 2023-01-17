أوكرانيا: مقتل أكثر من 9 ألاف مدنى منذ بداية العملية العسكرية الروسية

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني الثلاثاء إن أكثر من 9 آلاف مدني، بينهم 453 طفلاً، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.



وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، "سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها الروس ومقتل أكثر من9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً".



وأضاف: "لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد".

وقال مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين، إن أكثر من 7 آلاف مدني قتلوا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وفي سياق أخر، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، نية بلاده عدم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مانويل ألباريس خلال مشاركته غي منتدى دافوس "لا يتم النظر في هذا الاحتمال (نقل الدبابات) في الوقت الحالي، لكن إسبانيا في كل مرحلة من مراحل الحرب الأوكرانية تفعل ما تعتبره أفضل لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن سيادتهم وأراضيهم، وكذلك إحلال السلام في أقرب وقت ممكن".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى إنه في "غضون أيام قليلة سيكون هناك اجتماع مهم لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرارات مهمة".

وشدد مانويل ألباريس على أنه يؤيد تماسك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "أفضل أداة لإحلال السلام في أوكرانيا".