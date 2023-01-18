وذكرت المؤسسة - في بيان قدمته إلى وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية نشرته صباح اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تأكيد حضور جيتس قط لمنتدى هذا العام.

وأضاف البيان: أنه مع افتتاح الاجتماع السنوي لدافوس في منتجع التزلج السويسري هذا الأسبوع، انتشرت إدعاءات على نطاق واسع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بأن شخصيات بارزة بمن فيهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس انسحبوا فجأة من الحدث، مما يشير إلى أن شيئًا ما حدث بشكل خاطئ.

وجاء في البيان:"هذا الادعاء كاذب". "لم يتم تأكيد حضور بيل للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2023". فيما أكدت "أسوشيتيد برس" أنه لم يظهر دليل آخر يشير إلى أن جيتس كان من المقرر أن يظهر في مؤتمر هذا العام كما فعل في 2022 ولم يظهر في أحد البرامج عبر الإنترنت لنسخة 2023 ولم يكن مدرجًا في قائمة الشخصيات البارزة التي من المقرر أن تشارك.

