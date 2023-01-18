قرار زيادة سعر توريد إردب القمح يرسم البسمة على وجوه الفلاحين بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم تعليمات بزيادة سعر توريد إردب القمح من 1000جنيه الي 1250 جنية، وذلك إنحيازا وتحفيز للفلاح المصري بالإقبال علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية ومن أهمها محصول "القمح"

ورصدت عدسات" اليوم السابع" ردود افعال الفلاحين في محافظة الدقهلية بعد صدور التعليمات وزيادة سعر التوريد ل1200جنيها لاردب" القمح"

وتلقي الفلاحين الخبر بسرور وسعادة بالغة، وقال عبدالهادي عبد المنعم عبد الهادي، من إحدي قري محافظة الدقهلية ، سعيد جدا باهتمام الدولة بالفلاح، وزيادة سعر أردب القمح جعل من الفلاحين الإهتمام بزراعتة بعد تهربهم من زراعته بسبب تدني السعر من قبل

وتوقع الحاج عبدالهادي أن إرتفاع سعر التوريد سيكون سبب في زيادة الانتاج في المحصول الي 3 اضعاف، وذلك لان الفلاحين كانوا يزرعون محاصيل آخري كالبرسيم وغيرها بسبب تدني سعر" القمح"، ولكن بعد اهتمام الدولة وزيادة السعر للمره الثانية جعل من الجميع التوجة نحو زراعة محصول "القمح".

واكمل الدولة تسير علي الطريق الصحيح، والإهتمام بالزراعة والصناعة، هو بداية تصحيح المسار والتوجه نحو الإكتفاء الذاتي للمحاصيل المهمه، وأن كل ذلك السبيل الوحيد نحو أن ناكل ونشرب بأيدينا بعد تسهيل الدولة لكل شئ للمزارع.

واضاف إهتمام الدولة لا يأتي فقط بزيادة سعر توريد القمح، بل قامت بتوفير البذور الجيدة وتوجيه المزارعين علي طرق الزراعة الصحيحة، والتي اتت بزيادة انتاج المحصول للضعف، حيث كان ينتج الفدان من 11 ل 12 أردب، والآن وصل الي 20 اردب.

مضيفا من أهم ما قامت به الدولة في دعم الفلاح هو مشروع تبطين الترع، لانه سيحافظ علي كميات كبيرة من المياه كان يتم اهدارها، اضافه الي توفير مبالغ ضخمه للدولة كانن تنفق علي تطهير الترع كل فتره بسيطة.

وتمني الحاج عبدالهادي أن يأتي اليوم التي تتمتع به مصر بالإكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية وتحديدا محصول القمح، قائلا نقدر منكلش فراولة ولا اناناس لكن منقدرش نعيش يوم واحد بدون رغيف العيش، ومصر، وهبها المولي كل النعم من تربه ومياة ومناخ والجميع يحسدنا علي نعم الله علينا، ولابد أن نهتم ببلدنا كي ننعم بحياة كريمة.