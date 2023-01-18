نقيب الفلاحين بقنا: قرار رفع سعر إردب القمح لـ1250 جنيها مهم وإيجابى للمزارع

قال مدني الزغبي، نقيب عام الفلاحين بقنا، إن قرار حافز التوريد الإضافي 250 جنيها ليصل سعر إردب القمح 1250 جنيها بدلًا من 1000 جنيه، قرار مهم وإيجابي للمزارع ويساعدهم في الوقت الحالي، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح الزغبي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من الأشياء المهمة التي يجب تطبيقها التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزراعات التي يقبل المواطن على استهلاكها مما يتح توافر تلك المحاصيل في الأسواق ويحقق المطلوب من قبل السوق والمواطن.

وأشار إلي أهمية الزراعة التعاقدية التي منها القمح والتي تضع له الدولة سعرا استرشاديا والذرة أيضًا، وتسعير المحاصيل بناء على التكلفة الفعلية، ويتم احتساب الأسعار وفقا لسعر التكلفة متضمنا أسعار المستلزمات الزراعية بالأسعار الجديدة، وهذا ينعكس بالإيجاب على المزارعين، موضحا أن الأعلاف من الموضوعات المهمة التي تحافظ على الثرورة الحيوانية وتحقيق اكتفاء ذاتي بها مهم بدلا من الاستيراد لهذه المنتجات وارتفاع أسعار اللحوم.