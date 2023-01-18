سفير الاتحاد الأوروبى: نثمن نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ وملتزمون كشريك رئيسى

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وصوفي فانيافيربيكيه مسئول التعاون في المفوضية الأوروبية، وذلك لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات خاصة ملف الهجرة، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بسفير الاتحاد الأوروبي، وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، خاصة أن مصر تحتضن على أرضها جاليات من عدة دول أوروبية، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للاتحاد الأوروبي في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الهجرة مع سفير الاتحاد الأوروبي جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، حيث لفتت سيادتها إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية حول مخاطرها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وبرنامج THAMM، حيث تم التعاون مع الجانب الألماني - ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»- من أجل تدشين هذا التعاون، وذلك لربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، حيث يعد المركز المصري الألماني هو الأول من نوعه في مصر، وقد أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة، وكذلك جاري دراسة إنشاء مراكز على غراره مع دول أخرى.

وبدوره، أعرب كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، وقدم لها الشكر على استقبالها للسيد رئيس الاتحاد الأوروبي لدى وصوله مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27، مثمنا نجاح مصر الكبير في تنظيم القمة وما نتج عنها من توصيات، ومؤكدا على ضرورة التقريب بين شعوب دول الاتحاد ومصر.

وقال برجر إن الاتحاد ملتزم بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في التعامل مع ملف الهجرة والتحديات الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا وشمال إفريقيا، ويستهدف زيادة قدرات نظام العدالة الجنائية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر والحد من تأثير ذلك على المجتمع، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريب وتوعية وورش عمل، فضلا عن أن الاتحاد وضع – للمرة الأولى – برنامجاً لإدارة الحدود بالتعاون مع الجانب المصري، والمنتظر الاتفاق على المرحلة الثانية من البرنامج خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى مصر في فبراير القادم لتوسيع قاعدة برامج التعاون والشراكة مع مصر.