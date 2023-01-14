وزيرة الهجرة: التعليم تطلق آلية للرد الفورى على شكاوى أسر "أبناؤنا فى الخارج"

كتب ـ محمود راغب

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بسرعة استجابة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات«أبناؤنا فى الخارج»، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك استجابة سريعة من وزيرة التعليم، حيث تقرر مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية (اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023)، حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على مد عدد الساعات المسموح فيها بالدخول للمنصة، للسماح بدخول الطلاب –من أسرة واحدة- الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، بالتبادل على فترات، ما يمكنهم من إتمام الامتحانات.

وأضافت السفيرة سها جندي، أن وزارة التربية والتعليم قد خصصت مجموعة للتواصل عبر تطبيق "تليجرام"، لاستقبال أي شكوى أو استفسار من الأسر المصرية بالخارج، فيما يتعلق بامتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، وذلك عبر الرابط:

‏https://t.me/+S88PkzotECoxNWNk

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة التربية والتعليم، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أى إجراءات يتم اتخاذها لصالح أبناؤنا الطلاب فيما يخص امتحانات أبناؤنا فى الخارج وفقا للتقارير التى سترد إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال المنصة الرسمية لأبناؤنا فى الخارج، عبر الرابط:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/15

وأكدت السفيرة سها جندي، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق دائم مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل مشكلات المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم، انطلاقًا من استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين حول العالم.