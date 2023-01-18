حملة تفتيش على الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية بالإسماعيلية 

شنت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الشئون البيئية، حملة تفتيش مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين بمنطقة الشهداء.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر منها 8 محاضر خاصة بالتموين، و5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر خاصة بالصحة، و3 محاضر نظافة، ومحضرين توصية بغلق محل تجاري، و2 إنذار بيئة خاص بالحي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكان وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين ، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 96 محضرا، منها 35 محضرا فى مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و25 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضرًا لعدم الإعلان عن وجود مخازن، و4 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.
وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 61 محضرا، عبارة عن 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 11 محضرا؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 21 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، وعدد 10 محاضر للتوقف عن الإنتاج، ومحضرين للتصرف في الدقيق.
كما أسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب 500 قطعة لانشون مجهولة المصدر، وضبط مخبزين لتصرفهم في كمية تقدر بنصف طن دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق.
وشدد "بشارة" على ضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.
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