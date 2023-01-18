حملة تفتيش على الاشتراطات البيئية والصحية والتموينية بالإسماعيلية 

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الشئون البيئية، حملة تفتيش مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين بمنطقة الشهداء.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر منها 8 محاضر خاصة بالتموين، و5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر خاصة بالصحة، و3 محاضر نظافة، ومحضرين توصية بغلق محل تجاري، و2 إنذار بيئة خاص بالحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية والتموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين ، وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.