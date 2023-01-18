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حريق هائل بعد تحطم مروحية قرب حضانة للأطفال في بروفاري قرب كييف

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:20 ص
حريق هائل بعد تحطم مروحية قرب حضانة للأطفال في بروفاري قرب كييف الوضع فى اوكرانيا
كتب سمير حسنى

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اندلع حريق كبير بعد تحطم مروحية قرب حضانة للأطفال في بروفاري قرب العاصمة الأوكرانية كييف، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

كانت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، قالت إنه إذا فازت روسيا بالحرب في أوكرانيا، فإن ذلك سيبعث برسالة، مفادها بأن غزو بلد آخر يؤدي إلى مكاسب من حيث الأرض أو الموارد الطبيعية.
 
وأضافت مارين، في كلمتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن أوروبا والديمقراطيات الغربية الأخرى يجب أن ترسل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة مفادها "سنقدم الدعم طالما دعت الحاجة - سواء لخمس سنوات أو 10 أو 15 سنة، مهما كلف الأمر - سندعم أوكرانيا، وهذا لن يتوقف بحسب ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.
 
وتابعت أن "للأوكرانيين أن يقرروا متى يكونون مستعدين للتفاوض عندما يكونون مستعدين للتوصل إلى اتفاق سلام".
 
وأشارت إلى أنه "ربما كانت القصة ستختلف تمامًا" إذا كان الغرب الحلفاء قد تصرفوا بشكل أقوى عندما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني في عام 2014.
 

اوكرانيا

الحرب الاوكرانية

روسيا

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