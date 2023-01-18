حركة محليات كبرى بعد قليل تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية

حركة المحليات

سكرتيرى العموم

وستتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة، ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 1 لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات .

كما تتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيرى عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات.