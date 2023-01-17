وزير التنمية المحلية يصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية خلال ساعات

كتب على عبد الرحمن

يعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الساعات القادمة الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية فى 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

وتتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1 ) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.

وتتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيرى عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات.

وعلى جانب آخر، استضافت وزارة التنمية المحلية الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات وترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور شريف حمدى ممثل الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء ومديرى إدارات الاستثمار بالمحافظات وذلك لبحث شكاوى المستثمرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، كما تم الإشارة إلى أن الفترة الماضية تم تلقى 32 شكوى للمستثمرين فى بعض المحافظات وتم حل 24 شكوى وجارى بحث الشكاوى الواردة من المستثمرين فى المحافظات لسرعة العمل على حلها.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على المتابعة الدورية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوى والهام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها.