التنمية المحلية: التصدى بقوة للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم ختام فعاليات برنامج المهارات القيادية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات والبرنامج التدريبى لقيادات الإدارة المحلية المعينيين بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور عدد من قيادات الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.

وخلال لقاء وزير التنمية المحلية والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب مع المتدربين ورؤساء الأحياء والمدن أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالتواجد فى هذا الكيان التدريبى الواعد والذى أصبح علامة وواجهة مشرفة من واجهات مصر فى الجمهورية الحديدية، لافتاً إلى دور الاكاديمية الفعال والمحورى فى صناعة وبناء كوادر الجهاز الادارى للدولة فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذا تأهيل الاجيال القادمة من القيادات والشباب وبناء قدرات قيادات مصر على كافة المستويات.

وقدم اللواء هشام آمنة خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة رشا راغب وجميع العاملين بالأكاديمية على الجهود والدعم الذى يقدم لوزارة التنمية المحلية وقيادات الإدارة المحلية لتأهيل الكوادر المحلية بالمحافظات والوزارة

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية فى تدريب ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية وكافة المستويات القيادية بالمحافظات والوزارة بما يساهم فى تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين وأداءها بصورة أفضل والإرتقاء بالعنصر البشرى بالمحليات، وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة بما يساعد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء فى العديد من الملفات التى تهم المواطن وكذا باقى ملفات العمل المحلى على أرض المحافظات.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادتها الدائمة باستضافة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والوفد المرافق له؛ فى إطار التعاون الدائم والمستمر ما بين الأكاديمية والوزارة.

وأكدت على أن تخرج متدربى "برنامج المهارات القيادية" الذى أٌعدته الأكاديمية لمجموعة من رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات؛ ما هو إلا تكليلاً لهذا التعاون، والذى يُسهم بدوره فى صقل وتطوير المهارات الشخصية والوظيفية للمتدربين، ويتوافق أيضًا مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين القيادات بمختلف أجهزة الدولة.

كما أشادت د. رشا راغب بالانجازات التى حققتها الوزارة فى إطار خطة الوزارة لتطوير والتنمية والاستثمار فى المورد البشرى لها.

وسلطت المدير التنفيذى للأكاديمية الضوء على مشاركة الأكاديمية فى تطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فى كافة النواحى المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية، قائلةً: "نواجه تحدى عظيم لإنشاء مركز حديث متكامل لديه قدرة تنافسية داخل الوزارة، مستعنين بالموارد المادية والبشرية الحالية للمركز، ونأمل فى تنفيذ الاستراتيجية الكاملة التى نسجتها الأكاديمية ليحقق المركز أهدافه ورؤيته المستقبلية".

وأعرب وزير التنمية المحلية عن أمله فى أن ينعكس الجهد التدريبى المكثف الذى حصل عليه القيادات فى الاكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة والتدريب العملى خلال البرامج التدريبية على الأداء وأن يترجم فى تقديم خدمة جيدة للمواطن وأن يكون أحد محاور تطوير الأداء الادارى للعاملين فى الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض اللواء هشام آمنة عدد من ملفات وموضوعات عمل الإدارة المحلية، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية بذل أقصى جهد ممكن لتوفير الخدمات للمواطنين خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية والسيطرة على الاسواق وتوافر السلع الغذائية والاستراتيجية والتصدى لجشع التجار والتوسع فى منافذ بيع السلع والشوادر ومعارض " أهلاً رمضان ".

ووجه وزير التنمية المحلية قيادات الإدارة المحلية بضرورة عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين فى دوائر عملهم لحل اى مشكلات والعمل على حلها بصورة سريعة لإشعارهم بوجود الدولة وتحقيق رضاهم عما تقدمه الادارة المحلية.

وأضاف الوزير : اتكلموا مع الناس وانزلوا الشارع اسمعوهم واعرفوا مشاكلهم وقابلوا الناس فى المكاتب

علشان يشعروا بتواجد الدولة والمحليات، مضيفاً : تعاونوا مع جميع أجهزة الدولة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بما يحقق خدمة المواطن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

كما شدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة اليومية للقيادات لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لاى مخالفات يتم رصدها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن والتنسيق والتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وأكد " آمنة " على أهمية متابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد اى متغير على ارض المحافظات والازالة فى المهد له، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية للدولة التى تعتبر مستقبل الأجيال القادمة.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على أرض الواقع لتذليل أى تحديات تواجه عمليات التنفيذ لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة خاصة الخدمية التى تهم المواطنين.

وطالب اللواء هشام آمنة، القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية على أرض المحافظات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى لذلك مع مراعاة التنفيذ على أفضل مستوى.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بحث مشكلات المشروعات المتعثرة والعمل على ايجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية، وطالب الوزير بالاهتمام بمشكلة النظافة ورفع اى تراكمات للقمامة أولاً بأول لتحسين مستوى النظافة.

وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة الاهتمام بالصف الثانى من العاملين وخاصة الشباب والاستعانة بهم، والتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والشركات والقطاع الخاص والمستثمرين لمواجهة التحديات التى تواجه المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية قيادات المحليات بتعظيم ايرادات الدولة وتحسين الموارد والحفاظ على المال العام والبحث عن الأفكار الجديدة والمبتكرة فى حل المشكلات، كما وجه اللواء هشام آمنة بالاهتمام بالمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وترشيد الكهرباء.

وطالب الوزير القيادات الجديدة بالتصدى لآى مظاهر للفساد ومواجهة اى تقصير فى العمل وأداء المهام والاستعانة بالموظفين والكوادر المؤهلة والمدربة، كما وجه اللواء هشام آمنة بالاستعداد الجيد لاى أزمات متوقعة مثل مشاكل الأمطار وتقسيم مجموعات وادارة الازمة لتسهيل السيطرة على ارض الواقع والتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب.

وقال الوزير : عايزين نحقق رضا المواطنين فى الشارع واهتموا بأبعد المناطق فى دوائر عملكم وليس المناطق الرئيسية فقط، واحسنوا توظيف الإمكانات المتاحة وقربوا من الناجحين والشرفاء وابعدوا عن الفاسدين.

ومن جانبهم أشاد المتدربين من رؤساء المدن والاحياء والقيادات المعينين الجدد بالمحافظات بالمستوى التدريبى الذى حصلوا عليه سواء فى الاكاديمية الوطنية للتدريب او مركز سقارة، وقدموا الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهود التى تبذلها الوزارة فى تأهيل وتدريب قيادات الادارة المحلية.