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حركة المحليات .. أسماء رؤساء المدن الجدد بالبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:55 م
حركة المحليات .. أسماء رؤساء المدن الجدد بالبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت حركة المحليات التى أصدرها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نقل وتعيين 6 قيادات محلية في محافظة البحيرة هم على محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة المحمودية ونور الهدى محمد أنور رئيس مدينة ومركز رشيد إلى مركز ومدينة الرحامنية ومحمد عيسى عبدالمقصود رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير وياسر مهنا مسعود رئيس مركز ومدينة رشيد ونقل محمد أحمد عبدالغنى زايد رئيس مركز ومدينة قطور إلى مركز ومدينة شبراخيت وتعيين محمد أحمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو.

حركة المحليات بمطروح

وفى محافظ مطروح ضمت حركة المحليات تعيين ونقل 3 قيادات هم مسعد عبدالهادى الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين ورضا السيد محمد رئيس مركز ومدينة مطروح إلى مركز ومدينة النجيلة وتعيين عمرو عبدالمجيد أحمد شكرى رئيس لمركز ومدينة مطروح.

حركة المحليات بالمنوفية

وفى محافظة المنوفية تم تعيين السيد حسن أحمد عبدالعال رئيس مركز ومدينة الباجور وصفوت معوض بحيرى رئيس حى شرق شبين الكوم ووحيد صلاح بخيت رئيس مركز ومدينة منوف.

حركة المحليات بالغربية

وفى محافظة الغربية تم تعيين ونقل 4 قيادات هم كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية بالجيزة إلى مركز ومدينة سمنود وعمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط إلى مركز ومدينة قطور وعادل توفيق برغش رئيس حى عابدين بالقاهرة إلى رئيس مركز ومدينة بسيون.
 
واعتمد وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء رسمياً الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء ، لافتًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.
 
وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات ، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

حركة المحليات

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التنمية المحلية

رؤساء المحليات

رؤساء المراكز

سكرتيرى العموم

سكرتيرى عموم المساعدين

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