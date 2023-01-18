جامعة المنوفية تعلن بدء منافسة القارئ الماسى بين طلاب الجامعات المصرية

أعلنت جامعة المنوفية بدء منافسة "القارئ الماسي" فى القراءة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, والتى تأتى ضمن فعاليات المشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد المشروع الوطنى للقراءة مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولًا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وتختص مسابقة القارئ الماسى بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة، إذ يواصل طلاب الجامعات قراءة 30 كتابًا يختار الطالب ما يرغب فى قراءته مع الالتزام بشروط الكتب المقروء وتلخيصها على الموقع الإلكترونى للمشروع فى حسابهم بعد التسجيل فى القارئ الماسى والذى يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم الجمهورية وفقــًا لآليات ومعايير محـــددة.

هذا ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصرى بالإضافة لكأس «القارئ الماسي»، ولقب «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، ويحصل الفائز بالمركز الثانى على جائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه مصرى بالإضافة لميدالية «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها ربع مليون جنيه مصرى بالإضافة لميدالية «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى العاشر على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصرى وميدالية، وشهادة تقدير لكل منهم.

ويقوم الطالب الجامعى بالتسجيل بنفسه فى المسابقة على الموقع الإلكترونى الرســـمى للمشـــروع الوطنى للقراءة عبر الرابط التالي

https://readingapp.nationalreadingprogramme.com/universit...

الموقع الرسمى للمشروع الوطنى للقراءة

https://nationalreadingprogramme.com