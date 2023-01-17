رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،جولة تفقدية للمجمع النظرى للكليات لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

هذا وتفقد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لجان الامتحانات لمرحلة الليسانس والبكالوريوس بكليات العلوم والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات، ولجان الدراسات العليا بكلية الآداب.

واطمأن رئيس الجامعة لانتظام اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمراقبين والملاحظين باماكنهم، وسير الامتحانات بانتظام طبقا للجداول والمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحانات دون أى عقبات، والتأكد من تطبيق القواعد والضوابط العامة للامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور عادل نصار عميد العلوم، والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور أمجد عمارة عميد التجارة، الدكتور منصور محمد عميد الحقوق، الدكتور حاتم سيدأحمد عميد الحاسبات والمعلومات.