محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المدن ويصعد عدد من النواب‎‎

الدقهلية : محمد الحبشى

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين، وضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية بالمحافظات ، وبناءا علي تصديق وموافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، بعد عرضها من قبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة.

وتضمنت حركة وزير التنمية المحلية في الدقهلية تعيين ونقل 9 قيادات ، حيث تم نقل وجدي البهى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية إلى مركز ومدينة ميت غمر ، وتعيين أنور مدحت عثمان رئيس مركز ومدينة الجمالية ، ونقل سيد حسين النخيلى رئيس مركز ومدينة دكرنس إلى حي غرب المنصورة ، ونقل أمال وحيد بركات رئيس مركز ومدينة بنى عبيد إلي مركز ومدينة دكرنس ، ونقل متولى عبدالعال متولى رئيس حى غرب المنصورة إلى مركز ومدينة بنى عبيد ، ونقل سمير صدقى الإمام رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد إلى رئيس مركز ومدينة بلقاس ، وتعيين حاتم عبدالله حسن على قابيل رئيس مركز ومدينة أجا ، وتعيين غادة الحمادى أحمد رئيس مركز ومدينة شربين ، ومحمد أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نبروه.

واستكمالا لهذه الحركة أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المدن ويصعد عدد من النواب

وشملت حركة " محافظ الدقهلية " نقل محمد عبدالباقي عبدالغني من رئيس مركز ومدينة بلقاس الي رئيس مركز ومدينة منية النصر ، وتصعيد كلا من طه السيد ابو عيش من نائب رئيس مركز ومدينة شربين الي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد ، وأحمد حمدي ابو المعاطي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا الي رئيس مدينة محلة دمنة.

وقال "مختار" إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة ، التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، كما أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا تحقيقاً لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار " المحافظ " إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

ووجه " مختار " بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ، وضبط الأسواق ، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين ، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ، والعمل علي انهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.