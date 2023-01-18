اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 06:10 م
أكرم القصاص
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و8 توجيهات لمديرى الإدارات..

تعليم القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 18 يناير 2023 05:44 م
تعليم القليوبية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، اجتماعا فى ديوان عام المديرية، بحضور القيادات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وذلك للوقوف علي الاستعدادات النهائية لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي للشهادة الاعدادية بمدارس محافظة القليوبية المقرر انطلاقها السبت الموافق 21 يناير 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

في بداية الاجتماع، رحبت مدير تعليم القليوبية بالحضور وناقشت خطة التوزيع الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وخطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة إلي اللجان بجميع أرجاء محافظة القليوبية.
 
ووجهت مدير المديرية، مديري الإدارات التعليمية بتوفير كافة التجهيزات الأزمة لأعضاء مركز توزيع الأسئلة الخاصة بكل إدارة تعليمية والتي سيتم التواصل معها بشكل فوري ومتواصل مع مركز التوزيع الرئيسي لامتحان الشهادة الإعدادية بالمديرية.
 
وأكدت سماح إبراهيم، على ضرورة التواصل الفعال بين غرفة العمليات بالمديرية والغرف الخاصة بالادارات التعليمية للرصد وسرعة حل المشكلات مُنوها على أن غرف المتابعة تعمل على مدار اليوم والساعة.
 
وشددت مدير تعليم القليوبية، علي الالتزام بمجموعة من النقاط الهامة، منها الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ عن اى مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصي سرعة ممكنة، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات، والتعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة حتي وصولها إلي لجان السير واتباع الاجراءات الأمنية المشددة لسلامة أوراق الأسئلة.
 
وأكدت، علي الإلتزام بقانون 205 بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات، وضرورة التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة، كما شددت علي عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وفي حالة وجود أمر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأى المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية، وأيضا التأكيد علي أمن وسلامة اللجان من النظافة وتأكيد الوصلات والأسلاك الكهربية في اللجان، والتأكيد على الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان من تعقيم والالتزام بعدد الطلاب داخل اللجان، وممنوع نهائيا منع أى طالب من أداء الامتحان.
 
جانب من الاجتماع (1)
 

جانب من الاجتماع (2)
 

جانب من الاجتماع (3)
 

جانب من الاجتماع (4)
 

جانب من الاجتماع (5)
 
 

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