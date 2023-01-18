إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات بمدينتى القناطر وقليوب بتكلفة 36 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة والبلدية، وذلك لحل أزمة المخلفات بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب، والتي تعاني من تراكم المخلفات نتيجة الكثافة السكانية العالية، وذلك علي مساحة 19000 ألف متر2 (4.5 فدان)، بتكلفة تصل إلي 36 مليون جنيه.

وسيتم إنشاء المحطة على مرحلتين، الأولي منها على مساحة 7500 م2، وتضم رامب لصعود ونزول السيارات ومنصة تفريغ وحوض تجميع للمخلفات لاستيعاب 2500 طن مغطى بجمالون حديد إرتفاع 9 أمتار وميزان بسكول وورش صيانة للسيارات ومخازن قطع الغيار وجراج للسيارات ومكاتب إدارية ومسجد وخزان مياه ضد الحريق وخزان تجميع سائل الرشيح، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء خط فرز وسماد عضوي على مساحة 11500م2 حيث تهدف إلى تقليل حجم النقل من المخلفات إلى المدفن.

وأكد المحافظ، أن المحطة ستكون نموذجا متطورا طبقا للكود المصري لإنشاء المحطات الوسيطة وطبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والجهات المختصة قبل إنشاء المحطة.

كما أكد الهجان، أنه سيتم تزويد المحطة بالمعدات اللازمة لتشغيل المحطة وستعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة، وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة، وعماد السيد مدير إدارة البيئة ومسئولي وزارة الانتاج الحربي القائمين على تصميم وتنفيذ المحطة.